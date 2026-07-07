EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
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Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland
ISIN: DE0005557508
Bonn, 8. Juli 2026
Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 1. Juli bis einschließlich 3. Juli 2026 wurden insgesamt 908.705 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 1. Juli 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht:
https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2026-1100654.
Die Gesamtzahl der, im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Juli 2026 bis einschließlich 3. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 908.705 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.
08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.telekom.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2362886 08.07.2026 CET/CEST
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