EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.07.2026 / 16:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Werbung



Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland

ISIN: DE0005557508

Bonn, 8. Juli 2026

Erwerb eigener



Im Zeitraum vom 1. Juli bis einschließlich 3. Juli 2026 wurden insgesamt 908.705 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 1. Juli 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Datum Gesamtzahl der Aktien (Stück) Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€) 01.07.2026 331.670 24,2116 8.030.261 02.07.2026 289.085 25,0004 7.227.241 03.07.2026 287.950 25,0988 7.227.199 Gesamt 908.705 24,7437 22.484.701

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht:

https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2026-1100654.

Die Gesamtzahl der, im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Juli 2026 bis einschließlich 3. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 908.705 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052Deutsche Telekom AG, Bonn, DeutschlandISIN: DE0005557508Bonn, 8. Juli 2026Erwerb eigener Aktien – 1. ZwischenmeldungIm Zeitraum vom 1. Juli bis einschließlich 3. Juli 2026 wurden insgesamt 908.705 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 1. Juli 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht:Die Gesamtzahl der, im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Juli 2026 bis einschließlich 3. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 908.705 Aktien.Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.

08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News