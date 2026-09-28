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EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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DHL Group (ex Deutsche Post)
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

28.09.2026 / 11:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
28. September 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 21. September 2026 bis einschließlich 25. September 2026 wurden insgesamt 86.856 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

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Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
21.09.2026 6.453 57,4466 370.702,91 Xetra
21.09.2026 6.931 57,1924 396.400,52 CBOE Europe (CEUX)
21.09.2026 2.617 57,4212 150.271,28 Turquoise Europe (TQEX)
21.09.2026 1.442 57,4347 82.820,84 Aquis Europe (AQEU)
22.09.2026 6.798 58,3223 396.475,00 Xetra
22.09.2026 8.248 58,3141 480.974,70 CBOE Europe (CEUX)
22.09.2026 1.619 58,2106 94.242,96 Turquoise Europe (TQEX)
22.09.2026 488 58,3916 28.495,10 Aquis Europe (AQEU)
23.09.2026 7.930 57,8830 459.012,19 Xetra
23.09.2026 7.203 57,7171 415.736,27 CBOE Europe (CEUX)
23.09.2026 1.363 57,7349 78.692,67 Turquoise Europe (TQEX)
23.09.2026 812 57,5550 46.734,66 Aquis Europe (AQEU)
24.09.2026 7.786 57,3353 446.412,65 Xetra
24.09.2026 7.135 57,3495 409.188,68 CBOE Europe (CEUX)
24.09.2026 1.543 57,4497 88.644,89 Turquoise Europe (TQEX)
24.09.2026 975 57,4415 56.005,46 Aquis Europe (AQEU)
25.09.2026 8.288 57,1179 473.393,16 Xetra
25.09.2026 7.153 57,1260 408.622,28 CBOE Europe (CEUX)
25.09.2026 728 57,2695 41.692,20 Turquoise Europe (TQEX)
25.09.2026 1.344 56,9682 76.565,26 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt  86.856 57,5790           5.001.083,68  

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 25. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.793.549 Stück.

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Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406166  28.09.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
11:36 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
25.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
18.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
18.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.

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