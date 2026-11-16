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EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
61.52 EUR 0.74 EUR 1.22 %
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.11.2026 / 14:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
16. November 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

 

Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 wurden insgesamt 92.304 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

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Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
09.11.2026 7.299 58,4682 426.759,39 Xetra
09.11.2026 7.178 58,5258 420.098,19 CBOE Europe (CEUX)
09.11.2026 2.619 58,6374 153.571,35 Turquoise Europe (TQEX)
09.11.2026 1.704 58,4025 99.517,86 Aquis Europe (AQEU)
10.11.2026 8.370 58,7846 492.027,10 Xetra
10.11.2026 7.437 58,7854 437.187,02 CBOE Europe (CEUX)
10.11.2026 1.710 58,7431 100.450,70 Turquoise Europe (TQEX)
10.11.2026 1.196 58,8033 70.328,75 Aquis Europe (AQEU)
11.11.2026 6.058 59,4374 360.071,77 Xetra
11.11.2026 9.038 59,4257 537.089,48 CBOE Europe (CEUX)
11.11.2026 1.711 59,5127 101.826,23 Turquoise Europe (TQEX)
11.11.2026 1.694 59,6247 101.004,24 Aquis Europe (AQEU)
12.11.2026 8.746 60,6389 530.347,82 Xetra
12.11.2026 8.016 60,6614 486.261,78 CBOE Europe (CEUX)
12.11.2026 702 60,5850 42.530,67 Turquoise Europe (TQEX)
12.11.2026 672 60,7142 40.799,94 Aquis Europe (AQEU)
13.11.2026 8.848 60,5644 535.873,81 Xetra
13.11.2026 5.934 60,6173 359.703,06 CBOE Europe (CEUX)
13.11.2026 2.370 60,6359 143.707,08 Turquoise Europe (TQEX)
13.11.2026 1.002 60,5671 60.688,23 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 92.304
 		 59,5840 5.499.844,47
 		  

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 13. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.439.119 Stück.

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Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2435696  16.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
09.11.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
09.11.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
09.11.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
06.11.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG

Information

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