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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: EVOTEC SE
/ Abschlussmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Evotec SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
17.11.2026 / 16:37 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Abschlussmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Das Aktienrückkaufprogramm der Evotec SE, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. November 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 10.. November 2026 mitgeteilt wurde, wurde innerhalb des veröffentlichten Erwerbszeitraums vom 10. November 2026 (frühestmöglicher Erwerbszeitpunkt) bis 18. Dezember 2026 (spätestmöglicher Erwerbszeitpunkt) abgeschlossen.
Im Zeitraum vom 10. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms insgesamt 365.000 Stück Aktien zu einem transaktionsgewichteten Durchschnittspreis von EUR 3,1217 erworben (Gesamtvolumen: EUR 1.139.422,24):
|Datum
|Aktien
|Transaktionsgewichteter Durchschnittspreis (EUR)
|Transaktionsbetrag (EUR)
|10.11.2026
|91.250
|3,1545
|287.856,34
|11.11.2026
|91.250
|3,1098
|283.765,33
|12.11.2026
|91.250
|3,1634
|288.657,97
|13.11.2026
|91.250
|3,0591
|279.142,60
|Gesamt
|365.000
|3,1217
|1.139.422,24
Der Erwerb der Aktien erfolgte durch ein von der Evotec SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Evotec SE veröffentlicht (Evotec Aktienrückkaufprogramm November 2026).
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|
|22419 Hamburg
|
|Deutschland
|Internet:
|www.evotec.com
|LEI Code:
|529900F9KI6OYITO9B12
|
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2436722 17.11.2026 CET/CEST
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