EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – Aktienrückkaufprogramm – Änderungsmeldung

Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.05.2026 / 19:45 CET/CEST

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Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – Aktienrückkaufprogramm – Änderungsmeldung



Temporäre Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung 2026



Linz, am 29. Mai 2026 – Die Fabasoft AG hat mit Ad hoc-Mitteilung vom 20. April 2026 und Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 vom 21. April 2026 ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, welches seit dem 22. April 2026 durchgeführt wird. Hierbei hat die Gesellschaft darauf hingewiesen, dass der Vorstand der Fabasoft AG das Aktienrückkaufprogramm im Einklang mit den zu beachtenden rechtlichen Vorgaben jederzeit beenden, aussetzen und wieder aufnehmen kann. Weiters hat der Vorstand eine vorübergehende Aussetzung für den Zeitraum vom 15. Juni 2026 bis 13. Juli 2026 (jeweils einschließlich) mitgeteilt.

Der Vorstand hat heute entschieden, den Zeitraum für die vorübergehende Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms bereits mit Wirkung zum 31. Mai 2026 bei gleichbleibendem Enddatum vorzunehmen, so dass für den Zeitraum vom 31. Mai 2026 bis zum 13. Juli 2026 (jeweils einschließlich) keine Fabasoft Aktien zurückgekauft werden. Dies liegt nur darin begründet, die rechtssichere Festsetzung des Bestands an eigenen Aktien im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung 2026 abzusichern.

Die ordentliche Hauptversammlung der Fabasoft AG findet am 8. Juli 2026 statt.

Kontakt:

Mag. Klaus Fahrnberger

Investor Relations Manager

E-Mail: ir@fabasoft.com

Telefon: +43 732 60 61 62 0

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Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)