EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
16.11.2026 / 10:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 6. Zwischenmeldung
Linz, 16.11.2026 – Die Fabasoft AG (AT0000785407) kauft seit dem 5. Oktober 2026 im Rahmen ihres mit Bekanntmachung vom 30. September 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigten Aktienrückkaufprogramms („Aktienrückkaufprogramm 2026 II“) eigene Aktien über die Börse zurück.
Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 hat die Fabasoft AG insgesamt 14.141 Aktien erworben:
|Datum
|Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien
|Anzahl zurückgekaufter Aktien XETRA
|Anzahl zurückgekaufter Aktien Tradegate
|Durchschnittskurs (EUR)
|Kaufvolumen
(EUR)
|09.11.2026
|2.896
|2.489
|407
|16,232528
|47.009,40
|10.11.2026
|2.814
|2.409
|405
|16,361567
|46.041,45
|11.11.2026
|2.824
|2.421
|403
|16,545662
|46.724,95
|12.11.2026
|2.409
|1.987
|422
|16,593877
|39.974,65
|13.11.2026
|3.198
|2.769
|429
|16,536914
|52.885,05
Der Erwerb der Aktien der Fabasoft AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie der Tradegate Berlin Stock Exchange (Tradegate) durch eine von der Fabasoft AG beauftragte Bank. Diese führt den Rückkauf in Anwendung der Safe-Harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch.
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026 II seit dem 5. Oktober 2026 bis einschließlich 13. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 75.803 Aktien.
Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Fabasoft AG www.fabasoft.com im Bereich Investoren / Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkaufprogramm 2026 II unter https://www.fabasoft.com/de/aktienrueckkaufprogramm-2026-II veröffentlicht.
Kontakt:
Mag. Klaus Fahrnberger
Investor Relations Manager
E-Mail: ir@fabasoft.com
Telefon: +43 732 60 61 62 0
Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)
16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|
|Honauerstraße 4
|
|4020 Linz
|
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2435498 16.11.2026 CET/CEST
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