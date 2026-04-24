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EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

27.04.26 11:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38,65 EUR -0,11 EUR -0,28%
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

27.04.2026 / 11:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. April 2026 bis zum 24. April 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 582.172 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 12. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		 Transaktionsbetrag
(in EUR)		 Handelsplatz
20. April 2026 90.000 39,0151 3.511.359,00 XETR
21. April 2026 29.172 39,5938 1.155.030,33 XETR
22. April 2026 85.000 39,1001 3.323.508,50 XETR
23. April 2026 85.000 39,2612 3.337.202,00 XETR
24. April 2026 109.000 38,6601 4.213.950,90 CEUX
24. April 2026 184.000 38,7151 7.123.578,40 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 10.370.072 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.


27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet: www.freseniusmedicalcare.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2315652  27.04.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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22.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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13.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
03.12.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
21.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
20.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
02.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
27.02.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
25.02.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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