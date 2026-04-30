EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



04.05.2026 / 16:43 CET/CEST

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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung und Schlussmeldung

Im Zeitraum vom 27. April 2026 bis zum 30. April 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 354.183 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 12. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 27. April 2026 61.643 38,7307 2.387.476,54 XETR 28. April 2026 22.000 38,7106 851.633,20 XETR 29. April 2026 36.000 38,1648 1.373.932,80 CEUX 29. April 2026 75.740 38,1917 2.892.639,36 XETR 30. April 2026 58.800 38,1671 2.244.225,48 CEUX 30. April 2026 100.000 38,1714 3.817.140,00 XETR

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Insgesamt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs 10.724.255 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgte durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Das durch Ad hoc-Mitteilung vom 17. Juni 2025 bekanntgemachte Aktienrückkaufprogramm der Gesellschaft ist damit abgeschlossen. Insgesamt wurden 24.848.819 Aktien im Zeitraum vom 11. August 2025 bis zum 30. April 2026 erworben. Dies entspricht rund 8,5 % des Grundkapitals der Fresenius Medical Care AG.

Die Fresenius Medical Care AG berichtet regelmäßig über die Fortschritte von Aktienrückkäufen, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.