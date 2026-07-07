EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 6. Juli 2026 bis zum 10. Juli 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 275.500 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
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Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 2.958.040 Aktien erworben.
Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.
Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.
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13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2364836 13.07.2026 CET/CEST
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|Datum
|Rating
|Analyst
|07.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|22.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG