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EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.07.2026 / 12:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 6. Juli 2026 bis zum 10. Juli 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 275.500 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		 Transaktionsbetrag
(in EUR)		 Handelsplatz
6. Juli 2026 30.000 41,3110 1.239.330,00 XETR
7. Juli 2026 7.500 42,0245 315.183,75 XETR
8. Juli 2026 75.000 41,7833 3.133.747,50 XETR
9. Juli 2026 80.000 41,8347 3.346.776,00 XETR
10. Juli 2026 83.000 42,0342 3.488.838,60 XETR
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Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 2.958.040 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

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13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet: www.freseniusmedicalcare.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2364836  13.07.2026 CET/CEST

Aktuelle Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie News

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
22.06.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.06.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG