EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



12.10.2026 / 16:37 CET/CEST

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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis zum 9. Oktober 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.031.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 7. Oktober 2026 95.000 37,4565 3.558.367,50 CEUX 7. Oktober 2026 180.000 37,8554 6.813.972,00 XETR 8. Oktober 2026 33.000 36,6252 1.208.631,60 AQEU 8. Oktober 2026 111.000 36,6279 4.065.696,90 CEUX 8. Oktober 2026 16.000 36,6233 585.972,80 TQEX 8. Oktober 2026 206.000 36,6315 7.546.089,00 XETR 9. Oktober 2026 35.500 37,6503 1.336.585,65 AQEU 9. Oktober 2026 119.000 37,6499 4.480.338,10 CEUX 9. Oktober 2026 17.500 37,6485 658.848,75 TQEX 9. Oktober 2026 218.000 37,6509 8.207.896,20 XETR

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Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 10.086.265 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.