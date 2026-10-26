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EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.70 EUR 0.40 EUR 0.99 %
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.10.2026 / 13:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis zum 23. Oktober 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 111.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		 Transaktionsbetrag
(in EUR)		 Handelsplatz
21. Oktober 2026 8.000 38,5905 308.724,00 AQEU
21. Oktober 2026 31.000 38,5797 1.195.970,70 CEUX
21. Oktober 2026 4.000 38,5992 154.396,80 TQEX
21. Oktober 2026 60.000 38,5625 2.313.750,00 XETR
22. Oktober 2026 8.000 38,6735 309.388,00 XETR
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Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 11.046.840 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

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26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet: www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code: 549300CP8NY40UP89Q40

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422172  26.10.2026 CET/CEST

Aktuelle Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie News

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
21.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen DZ BANK
20.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG

Information

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