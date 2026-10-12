EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.10.26 14:00 Uhr

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 12.10.2026 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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