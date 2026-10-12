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EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
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Charts | News | Analysen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.10.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf 2026/2027 – Erste Tranche
 
Mitteilung gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
 
Aktienrückkauf – 9. Zwischenbericht
 
Im Zeitraum vom 05.10.2026 bis einschließlich 09.10.2026, wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der GEA Group Aktiengesellschaft 48.361 Aktien zurückgekauft. Der Beginn der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurde am 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekanntgegeben.
       
Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:
       
Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen / Aktienanzahl Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
05.10.2026 XETRA 15.000 66,6331
06.10.2026 XETRA 2.500 68,0561
07.10.2026 XETRA 7.000 68,2105
08.10.2026 XETRA 16.861 67,5974
09.10.2026 XETRA 7.000 68,6704
       
       
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen werden auf der Website der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht: (https://www.gea.com/de/investors/share-information/share-buyback).

Der Rückkauf der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgt durch ein von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und/oder ein multilaterales Handelssystem.
 
Düsseldorf, 12.10.2026
 
GEA Group Aktiengesellschaft
 
 
Der Vorstand

12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.gea.com
LEI Code: 549300PHUU0ZZWO8EO07

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2413870  12.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
09.10.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 GEA Hold Warburg Research
06.10.26 GEA Overweight Barclays Capital
06.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 GEA Outperform RBC Capital Markets

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