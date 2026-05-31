EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
Werte in diesem Artikel
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EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG
/ Share buyback programme
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In the period from May 25, 2026 up to and including May 29, 2026, a total of 96,896 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.
The following numbers of shares were repurchased in each case:
01.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
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|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|End of News
|EQS News Service
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2336362 01.06.2026 CET/CEST
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Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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|Emittent