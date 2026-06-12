EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

In the period from June 08, 2026 up to and including June 12, 2026, a total of 120,100 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.

EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG / Share buyback programme Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information 15.06.2026 / 08:20 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group . The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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