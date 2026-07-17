EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
Werte in diesem Artikel
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EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG
/ Share buyback programme
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In the period from July 13, 2026 up to and including July 17, 2026, a total of 92,500 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.
The following numbers of shares were repurchased in each case:
20.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
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|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|End of News
|EQS News Service
|
2367936 20.07.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Heidelberg Materials Aktie News
Heidelberg Materials Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.