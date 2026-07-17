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EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

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Heidelberg Materials
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EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG / Share buyback programme
Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

20.07.2026 / 08:06 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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In the period from July 13, 2026 up to and including July 17, 2026, a total of 92,500 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.

 

The following numbers of shares were repurchased in each case:   

Date Total number of
shares purchased		 Daily weighted average
purchase price (€)		 Purchased
volume (€)		 Venue
13/07/2026 30,000 169.4517 5,083,551.00 XETR
14/07/2026 29,000 168.2171 4,878,295.90 XETR
15/07/2026 14,000 169.1549 2,368,168.60 XETR
16/07/2026 500 173.2776 86,638.80 XETR
17/07/2026 19,000 172.8132 3,283,450.80 XETR
Total 92,500 169.7309 15,700,105.10  

 


20.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

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Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

 
End of News EQS News Service

2367936  20.07.2026 CET/CEST

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14.07.26 Heidelberg Materials Outperform Bernstein Research
07.07.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
01.07.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
01.07.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.