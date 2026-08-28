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EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

Werte in diesem Artikel
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Heidelberg Materials
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EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG / Share buyback programme
Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

31.08.2026 / 10:08 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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In the period from August 24, 2026 up to and including August 28, 2026, a total of 25,500 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.

 

The following numbers of shares were repurchased in each case:   

Date Total number of
shares purchased		 Daily weighted average
purchase price (€)		 Purchased
volume (€)		 Venue
24/08/2026 13,500 160.5329 2,167,194.15 XETR
25/08/2026 10,000 160.2185 1,602,185.00 XETR
26/08/2026 1,000 168.8712 168,871.20 XETR
27/08/2026 500 168.6183 84,309.15 XETR
28/08/2026 500 170.5656 85,282.80 XETR
Total 25,500 161.0919 4,107,842.30  

 


31.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

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Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

 
End of News EQS News Service

2390988  31.08.2026 CET/CEST

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Heidelberg Materials Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
31.07.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.07.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets

Information

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