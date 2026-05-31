EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Werte in diesem Artikel
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
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Im Zeitraum vom 25.Mai 2026 bis einschließlich 29.Mai 2026 wurden insgesamt 96.896 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
01.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2336362 01.06.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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