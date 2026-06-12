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EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.06.26 08:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Heidelberg Materials
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.06.2026 / 08:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Zeitraum vom 08.Juni 2026 bis einschließlich 12.Juni 2026 wurden insgesamt 120.100 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

 

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl
der erworbenen Aktien		 Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes
Volumen (€)		 Handelsplatz
08.06.2026 34.000 175,5412 5.968.400,80 XETR
09.06.2026 25.000 174,5074 4.362.685,00 XETR
10.06.2026 30.000 173,2040 5.196.120,00 XETR
11.06.2026 30.000 172,5051 5.175.153,00 XETR
12.06.2026 1.100 180,0482 198.053,02 XETR
Gesamt 120.100 174,0251 20.900.411,82  

 


15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2345624  15.06.2026 CET/CEST

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21.05.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
12.05.2026Heidelberg Materials OutperformBernstein Research
11.05.2026Heidelberg Materials BuyUBS AG
11.05.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
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21.05.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
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06.05.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
20.02.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
10.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
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10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

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