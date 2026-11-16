EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Werte in diesem Artikel
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG
/ Aktienrückkäufe vom 11. November 2026 bis 13. November 2026
Werbung
Infineon Technologies AG:
Neubiberg, 16. November 2026
Aktienrückkaufprogramm 2026 – Woche 1 vom 11. November bis 13. November 2026 / 1. Zwischenmeldung
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Werbung
Im Zeitraum vom 11. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 2.397.524 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 11. November 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Aktienrückkaufprogramm 2026
Werbung
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program
Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 11. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 2.397.524 Aktien erworben.
Infineon Technologies AG
Der Vorstand
16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Infineon Technologies AG
|Am Campeon 1-15
|85579 Neubiberg
|Deutschland
|Internet:
|www.infineon.com
|LEI Code:
|TSI2PJM6EPETEQ4X1U25
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2436044 16.11.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen