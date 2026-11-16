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EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 11. November 2026 bis 13. November 2026
Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.11.2026 / 16:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Infineon Technologies AG:
Aktienrückkaufprogramm 2026 – Wöchentliche Zwischenmeldung 1

 

Neubiberg, 16. November 2026

 

Aktienrückkaufprogramm 2026 – Woche 1 vom 11. November bis 13. November 2026 / 1. Zwischenmeldung

 

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

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Im Zeitraum vom 11. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 2.397.524 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 11. November 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

 

 

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026

Date Aggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz
11. November 2026 750.000 52,1970 Xetra
12. November 2026 750.000 51,4126 Xetra
13. November 2026 897.524 50,8585 Xetra
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Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program
 

Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 11. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 2.397.524 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

 

Der Vorstand


16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet: www.infineon.com
LEI Code: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2436044  16.11.2026 CET/CEST

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.11.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
11.11.26 Infineon Neutral UBS AG
11.11.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Infineon Outperform Bernstein Research
11.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.