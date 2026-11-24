EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG
/ Aktienrückkäufe vom 23. November 2026 - Abschluss des Aktienrückkaufprogramms 2026/03
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Infineon Technologies AG:
Neubiberg, 24. November 2026
Aktienrückkaufprogramm 2026 – Woche 3 vom 23. November bis 23. November 2026 / 3. Zwischenmeldung
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
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Am 23. November 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 952.236 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 11. November 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Aktienrückkaufprogramm 2026
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Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program
Insgesamt wurden während des Aktienrückkaufs vom 11. November 2026 bis einschließlich 23. November 2026 wie geplant 7.000.000 Aktien erworben. Das Aktienrückkaufprogramm 2026/03 endete daher am 23. November 2026. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf 346.013.477 Euro, der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis pro Aktie beträgt damit 49,43 Euro.
Infineon Technologies AG
Der Vorstand
24.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Infineon Technologies AG
|Am Campeon 1-15
|85579 Neubiberg
|Deutschland
|Internet:
|www.infineon.com
|LEI Code:
|TSI2PJM6EPETEQ4X1U25
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2441304 24.11.2026 CET/CEST
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