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EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.06.26 10:59 Uhr
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm
IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.06.2026 / 10:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

IVU Traffic Technologies AG
  Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 2. Zwischenmeldung
Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 15.06.2026 bis einschließlich 19.06.2026 insgesamt 11.844 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 20,0667 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 08.06.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:
 
Datum Gesamtvolumen zurück-
erworbener Aktien (Stück)		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)1
15.06.2026 2.468 20,1878
16.06.2026 2.420 20,0620
17.06.2026 2.353 20,2000
18.06.2026 2.219 19,7906
19.06.2026 2.384 20,0715
Summe 11.844 20,0667

1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10.06.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 18.539 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 08.06.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.com/de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.

Berlin, 22. Juni 2026
Der Vorstand
 

22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Internet: www.ivu.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2350898  22.06.2026 CET/CEST

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