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EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm
IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

06.07.2026 / 12:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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IVU Traffic Technologies AG
  Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 4. Zwischenmeldung
Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 29.06.2026 bis einschließlich 03.07.2026 insgesamt 10.693 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 20,7789 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 08.06.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:
 
Datum Gesamtvolumen zurück-
erworbener Aktien (Stück)		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)1
29.06.2026 2.032 20,4452
30.06.2026 2.248 20,3949
01.07.2026 1.812 20,7373
02.07.2026 2.299 20,9739
03.07.2026 2.302 21,2863
Summe 10.693 20,7789

1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10.06.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 41.388 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 08.06.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.com/de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.

Berlin, 6. Juli 2026
Der Vorstand

06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Internet: www.ivu.de

 
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2360724  06.07.2026 CET/CEST

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09.09.11 IVU Traffic Technologies kaufen Der Aktionär-online
15.07.11 IVU Traffic Technologies kaufen Fuchsbriefe
30.04.10 IVU Traffic kaufen Fuchsbriefe
26.03.10 IVU Traffic Technologies weiterhin kaufenswert Der Aktionär
15.03.10 IVU Traffic Technologies Tipp des Tages Der Aktionär-online