DAX24.298 -0,2%Est505.886 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 +2,9%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.835 -1,4%Euro1,1771 ±-0,0%Öl103,8 +3,5%Gold4.672 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Intel 855681 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX stabil -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Moderna, SK hynix, Samsung, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
Nintendo-Aktie bricht ein: Verfehlter Ausblick und KI-bedingte Chip-Engpässe belasten trotz Rekordzahlen Nintendo-Aktie bricht ein: Verfehlter Ausblick und KI-bedingte Chip-Engpässe belasten trotz Rekordzahlen
Siemens Healthineers-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein Siemens Healthineers-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-CMS: Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

11.05.26 13:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
23,02 EUR 0,10 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Kontron AG / Bekanntgaben zu Rückkaufprogrammen
Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

11.05.2026 / 13:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Kontron AG

Linz, Österreich

- ISIN AT0000A0E9W5 -

- WKN A0X9EJ -

 

Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

 

Geschäfte im Zusammenhang mit einem Aktienrückkauf / 7. Zwischenmeldung

Die Kontron AG hat im Zeitraum vom 4. Mai bis zum 8. Mai 2026 insgesamt 100,000 eigene Aktien (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) im Rahmen des am 25. März 2026 gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG bekannt gemachten Aktienrückkaufs erworben ("Aktienrückkaufprogramm I 2026").

Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch ein von der Kontron AG beauftragtes Kreditinstitut über die nachfolgend genannten Handelsplätze. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs, der höchste und niedrigste geleistete Gegenwert je Aktie sowie das aggregierte Volumen betrugen für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag:

Datum Gesamtanzahl rückgekaufter Aktien
(Stück)		 über XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapier-börse (geregelter Markt)  über CBOE Europe - DXE Order Books (CEUX)
(MTF)		 über Turquoise Europe (TQEX)
(MTF)		 über Aquis Exchange (AQEU)
(MTF)		 Gewichteter Durchschnittskurs
(VWAP in EUR)		  
Höchster geleisteter Gegenwert je Aktie (EUR)		  
Niedrigster geleisteter Gegenwert je Aktie (EUR)		 Aggregierter Gegenwert der rückgekauften Aktien (EUR)
Total 100,000 100,000 0 0 0 22.758840 23.4800 21.6400 2,275,884.00
04.05.2026 20,000 20,000 0 0 0 22.5026 22.9200 21.6400 450,052.00
05.05.2026 20,000 20,000 0 0 0 22.6070 22.8400 22.3200 452,140.00
06.05.2026 20,000 20,000 0 0 0 23.0643 23.4200 22.7200 461,286.00
07.05.2026 20,000 20,000 0 0 0 22.8109 23.4800 21.9800 456,218.00
08.05.2026 20,000 20,000 0 0 0 22.8094 23.1000 22.5000 456,188.00

 

 

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 rückgekauften eigenen Aktien beläuft sich somit auf insgesamt 972,746 Aktien.

Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs sind gemäß Art. 2 Abs. 3 delegierten Verordnung (EU) 2016/1052auch auf der Internetseite der Kontron AG unter https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramme im Bereich 'Investor Relations' veröffentlicht.

 

Linz, 11. Mai 2026

 

Der Vorstand


11.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2325132  11.05.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
08.05.2026Kontron BuyWarburg Research
07.05.2026Kontron KaufenDZ BANK
07.05.2026Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.03.2026Kontron BuyWarburg Research
26.03.2026Kontron KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Kontron BuyWarburg Research
07.05.2026Kontron KaufenDZ BANK
07.05.2026Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.03.2026Kontron BuyWarburg Research
26.03.2026Kontron KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen