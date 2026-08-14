EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information



17.08.2026 / 12:40 CET/CEST

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Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – 10th Interim Reporting

In the time period from 07 August 2026 until and including 14 August 2026, a number of 127,500 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 13 May 2026, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 14 May 2026.

Date

Aggregated volume in shares Weighted average price (€) 07.08.2026 27,500 511.5270 10.08.2026 10,000 514.7718 11.08.2026 22,500 513.2377 12.08.2026 25,000 513.0171 13.08.2026 20,000 512.3255 14.08.2026 22,500 517.8252

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The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 14 May 2026 until and including 14 August 2026 amounts to 1.539.124 shares.

The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).

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Munich, 17 August 2026

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

The Board of Management