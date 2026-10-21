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EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
547.40 EUR 2.00 EUR 0.37 %
Charts | News | Analysen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

21.10.2026 / 13:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 17. Zwischenmeldung

 

Im Zeitraum vom 14. Oktober 2026 bis einschließlich 20. Oktober 2026 wurden insgesamt Stück 45.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München („Munich Re“) erworben, dessen Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 13. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 14. Mai 2026 mitgeteilt wurde.

 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (€)
14.10.2026 20.000 529,5878
15.10.2026 5.000 544,9684
16.10.2026 5.000 544,4064
19.10.2026 5.000 544,2827
20.10.2026 10.000 545,7135
     
     
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Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 14. Mai 2026 bis einschließlich 20. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf Stück 3.091.811 Aktien.

 

Der Erwerb der Aktien der Munich Re erfolgt durch eine von der Munich Re beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

 

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Munich Re veröffentlicht (www.munichre.com).

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München, 21. Oktober 2026

 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

 

Der Vorstand

 


21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Deutschland
Internet: www.munichre.com
LEI Code: 529900MUF4C20K50JS49

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2419626  21.10.2026 CET/CEST

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Alle: Alle Empfehlungen

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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