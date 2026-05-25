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EQS-CMS: MBB SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

26.05.26 00:08 Uhr
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: MBB SE / Aktienrückkauf
MBB SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

26.05.2026 / 00:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
 

Erwerb eigener Aktien – 24. Schlussmeldung

Im Zeitraum vom 18. Mai 2026 bis einschließlich 22. Mai 2026 wurden insgesamt 2.753 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 09. Dezember 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 18. Mai 2026 bis einschließlich 22. Mai 2026 täglich am jeweiligen Handelsplatz zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Börse Volumen (Euro)1
18.05.2026 1.269 193,63 XETRA 245.715,00
19.05.2026 1.275 190,76 XETRA 243.214,00
20.05.2026 209 189,70 XETRA 39.647,60
21.05.2026 0 - XETRA 0,00
22.05.2026 0 - XETRA 0,00

  1 Ohne Erwerbsnebenkosten

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufes 2025 bis einschließlich 22. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 124.374 Stück.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.

Informationen über die einzelnen Transaktionen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.mbb.com/ir/aktie/rueckkauf.html 

Berlin, 22. Mai 2026

MBB SE

 

MBB SE

Kurfürstendamm 188

10707 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

ir@mbb.com

www.mbb.com

 

Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor

Dr. Christof Nesemeier

Geschäftsführender Direktor

Torben Teichler

 

Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458


26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Deutschland
Internet: www.mbb.com

 
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06.12.2017MBB SE KaufenSMC Research
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23.02.2018MBB SE KaufenSMC Research
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24.03.2017MBB SE KaufenSMC Research
07.02.2017MBB SE KaufenSMC Research
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12.01.2026MBB SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.2025MBB SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.06.2017MBB SE HaltenSMC Research
02.08.2016MBB SE HaltenSMC Research
13.03.2015MBB SE HaltenSMC Research
DatumRatingAnalyst

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