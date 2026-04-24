EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG / Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information



27.04.2026 / 14:30 CET/CEST

Mercedes-Benz Group AG: Share buyback Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 Share buyback – Interim Report 25 In the time period from 20 April 2026 until and including 24 April 2026, a number of 4,603,303 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 31 October 2025 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 3 November 2025. Shares were bought back as follows: Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price Trading venue 20/04/2026 703,439 €51.7512 XETR 20/04/2026 231,189 €51.7656 CEUX 21/04/2026 711,526 €51.7510 XETR 21/04/2026 335,273 €51.6952 CEUX 21/04/2026 9,571 €51.2666 TQEX 21/04/2026 30,666 €51.7312 AQEU 22/04/2026 633,727 €50.8133 XETR 22/04/2026 318,676 €50.8232 CEUX 22/04/2026 42,944 €50.8426 AQEU 23/04/2026 527,078 €50.4837 XETR 23/04/2026 175,275 €50.5445 CEUX 23/04/2026 15,839 €50.6116 TQEX 23/04/2026 13,540 €50.6257 AQEU 24/04/2026 560,737 €49.9655 XETR 24/04/2026 212,593 €49.9759 CEUX 24/04/2026 24,401 €49.9896 TQEX 24/04/2026 56,829 €49.9850 AQEU The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:

https://group.mercedes-benz.com/investors/share/share-buyback/ The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 3 November 2025 until and including 24 April 2026 amounts to 18,274,682 shares. Stuttgart, 27 April 2026 Mercedes-Benz Group AG

