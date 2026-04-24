DAX24.207 +0,3%Est505.889 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -0,7%Nas24.837 +1,6%Bitcoin66.140 -1,6%Euro1,1749 +0,3%Öl107,3 +1,4%Gold4.698 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 Allianz 840400 Intel 855681 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

27.04.26 14:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
49,72 EUR -0,45 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG / Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

27.04.2026 / 14:30 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Mercedes-Benz Group AG: Share buyback

Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – Interim Report 25

In the time period from 20 April 2026 until and including 24 April 2026, a number of 4,603,303 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 31 October 2025 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 3 November 2025.

Shares were bought back as follows:

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price Trading venue
20/04/2026 703,439 €51.7512 XETR
20/04/2026 231,189 €51.7656 CEUX
21/04/2026 711,526 €51.7510 XETR
21/04/2026 335,273 €51.6952 CEUX
21/04/2026 9,571 €51.2666 TQEX
21/04/2026 30,666 €51.7312 AQEU
22/04/2026 633,727 €50.8133 XETR
22/04/2026 318,676 €50.8232 CEUX
22/04/2026 42,944 €50.8426 AQEU
23/04/2026 527,078 €50.4837 XETR
23/04/2026 175,275 €50.5445 CEUX
23/04/2026 15,839 €50.6116 TQEX
23/04/2026 13,540 €50.6257 AQEU
24/04/2026 560,737 €49.9655 XETR
24/04/2026 212,593 €49.9759 CEUX
24/04/2026 24,401 €49.9896 TQEX
24/04/2026 56,829 €49.9850 AQEU

The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:
https://group.mercedes-benz.com/investors/share/share-buyback/ 

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 3 November 2025 until and including 24 April 2026 amounts to 18,274,682 shares.

Stuttgart, 27 April 2026

Mercedes-Benz Group AG


27.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Germany
Internet: https://group.mercedes-benz.com

 
End of News EQS News Service

2315846  27.04.2026 CET/CEST

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
22.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
16.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
24.03.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) KaufenDZ BANK
23.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
13.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen