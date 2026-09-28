EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Werte in diesem Artikel
|
EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG
/ Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Werbung
Mercedes-Benz Group AG: Share buyback
Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback – Interim Report 4
In the time period from 21 September 2026 until and including 25 September 2026, a number of 895,000 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 31 August 2026 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 1 September 2026.
Shares were bought back as follows:
Werbung
The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 September 2026 until and including 25 September 2026 amounts to 2,976,805 shares.
The purchase of the shares of Mercedes-Benz Group AG is carried out by a bank commissioned by Mercedes-Benz Group AG.
Werbung
Stuttgart, 28 September 2026
Mercedes-Benz Group AG
28.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Germany
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
|LEI Code:
|529900R27DL06UVNT076
|End of News
|EQS News Service
|
2406278 28.09.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen