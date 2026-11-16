EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

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EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG
/ Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
16.11.2026 / 11:30 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
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Mercedes-Benz Group AG: Share buyback
Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback – Interim Report 11
In the time period from 9 November 2026 until and including 13 November 2026, a number of 1,110,832 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 31 August 2026 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 1 September 2026.
Shares were bought back as follows:
|Day of purchase
|Aggregated volume in shares
|Weighted average price
|Trading venue
|09/11/2026
|330,395
|€41.9222
|XETA
|10/11/2026
|125,000
|€41.8655
|XETA
|11/11/2026
|298,205
|€41.5334
|XETA
|12/11/2026
|200,000
|€41.0616
|XETA
|13/11/2026
|157,232
|€40.8398
|XETA
The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:
https://group.mercedes-benz.com/investors/share/share-buyback/
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 September 2026 until and including 13 November 2026 amounts to 9,069,690 shares.
The purchase of the shares of Mercedes-Benz Group AG is carried out by a bank commissioned by Mercedes-Benz Group AG.
Stuttgart, 16 November 2026
Mercedes-Benz Group AG
16.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News
|Language:
|English
|Company:
|Mercedes-Benz Group AG
|
|Mercedesstrasse 120
|
|70372 Stuttgart
|
|Germany
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
|LEI Code:
|529900R27DL06UVNT076
|
|End of News
|EQS News Service
2435586 16.11.2026 CET/CEST
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