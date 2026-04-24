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EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

27.04.26 14:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

27.04.2026 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 25. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. April 2026 bis 24. April 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 4.603.303 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplatz
20.04.2026 703.439 €51,7512 XETR
20.04.2026 231.189 €51,7656 CEUX
21.04.2026 711.526 €51,7510 XETR
21.04.2026 335.273 €51,6952 CEUX
21.04.2026 9.571 €51,2666 TQEX
21.04.2026 30.666 €51,7312 AQEU
22.04.2026 633.727 €50,8133 XETR
22.04.2026 318.676 €50,8232 CEUX
22.04.2026 42.944 €50,8426 AQEU
23.04.2026 527.078 €50,4837 XETR
23.04.2026 175.275 €50,5445 CEUX
23.04.2026 15.839 €50,6116 TQEX
23.04.2026 13.540 €50,6257 AQEU
24.04.2026 560.737 €49,9655 XETR
24.04.2026 212.593 €49,9759 CEUX
24.04.2026 24.401 €49,9896 TQEX
24.04.2026 56.829 €49,9850 AQEU

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:
https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 24. April 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 18.274.682 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 27. April 2026

Mercedes-Benz Group AG


27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Internet: https://group.mercedes-benz.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2315846  27.04.2026 CET/CEST

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