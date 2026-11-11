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EQS-CMS: Pentixapharm Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pentixapharm Holding AG Unitary
1.79 EUR -0.04 EUR -2.19 %
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Pentixapharm Holding AG / Rechtsänderung derivativer Wertpapiere, die ein Umtausch oder Erwerbsrecht auf Aktien verschaffen nach § 50 Abs. 1, Nr.1a WpHG
Pentixapharm Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

11.11.2026 / 13:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach § 50 Abs. 1, Nr. 1a WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pentixapharm Holding AG

Berlin

WKN: A40AEG

ISIN: DE000A40AEG0

Mitteilung gemäß § 50 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 a) WpHG über die Änderung von Rechten, die mit derivativen vom Emittenten selbst begebenen Wertpapieren verbunden sind, die ein Umtausch- oder Erwerbsrecht auf die zugelassenen Aktien des Emittenten verschaffen

 

4,00 % Unternehmenswandelanleihe 2024/2027 der Pentixapharm Holding AG - Anpassung des Wandlungspreises

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Die Pentixapharm Holding AG, Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin („Emittentin“), hat am 1. Juli 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Emittentin unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen von EUR 24.795.477,00 um bis zu EUR 11.020.212,00 auf bis zu EUR 35.815.689,00 durch Ausgabe von bis zu 11.020.212 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (die „Neuen Aktien“) zu erhöhen. Die Neuen Aktien wurden den Aktionären der Emittentin mit einem Bezugsverhältnis von 9 : 4 (neun bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von vier Neuen Aktien) zu einem Bezugspreis von EUR 1,85 je Neuer Aktie im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 5 AktG angeboten; das Bezugsrecht für Spitzenbeträge war ausgeschlossen.

Das Bezugsangebot wurde am 3. Juli 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist begann am 7. Juli 2026 und endete am 21. Juli 2026. Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister am 30. Juli 2026 wurde das Grundkapital der Emittentin auf EUR 35.815.689,00 erhöht.

Nach § 10.1 (c) der Anleihebedingungen der 4,00 % Unternehmenswandelanleihe 2024/2027 („Wandelanleihe“) hat die Emittentin am 05. November 2026 entschieden, anstelle der Einräumung von Bezugsrechten oder der Zahlung eines Bezugsrechtsausgleichsbetrags den Wandlungspreis nach der in den Anleihebedingungen vorgesehenen Formel anzupassen. Die Schuldverschreibungen der Wandelanleihe gewähren ein Wandlungsrecht in auf den Namen lautende Stück-aktien der Emittentin (ISIN: DE000A40AEG0).

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Daraus ergibt sich eine Anpassung des Wandlungspreises von EUR 4,70 auf EUR 4,50 je Aktie. Gemäß § 10.5 der Anleihebedingungen wurde die Anpassung des Wandlungspreises zum 3. Juli 2026 wirksam. Der angepasste Wandlungspreis von EUR 4,50 gilt für alle Ausübungstage ab diesem Zeitpunkt.

Berlin, den 11. November 2026

Pentixapharm Holding AG

     
Dr. Dirk Pleimes, Vorstand   Dr. Erik Bernd Merten, Vorstand

 


11.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Deutschland
Internet: https://www.pentixapharm.com/
LEI Code: 3912005VBOVXNDXEQZ36

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2432894  11.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Pentixapharm Kaufen BankM AG
11.08.26 Pentixapharm Kaufen BankM AG
23.07.26 Pentixapharm Kaufen BankM AG
26.06.26 Pentixapharm Kaufen BankM AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.