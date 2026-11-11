EQS-CMS: Pentixapharm Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Pentixapharm Holding AG / Rechtsänderung derivativer Wertpapiere, die ein Umtausch oder Erwerbsrecht auf Aktien verschaffen nach § 50 Abs. 1, Nr.1a WpHG

Pentixapharm Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



11.11.2026 / 13:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach § 50 Abs. 1, Nr. 1a WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pentixapharm Holding AG

Berlin

WKN: A40AEG

ISIN: DE000A40AEG0

Mitteilung gemäß § 50 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 a) WpHG über die Änderung von Rechten, die mit derivativen vom Emittenten selbst begebenen Wertpapieren verbunden sind, die ein Umtausch- oder Erwerbsrecht auf die zugelassenen Aktien des Emittenten verschaffen

4,00 % Unternehmenswandelanleihe 2024/2027 der Pentixapharm Holding AG - Anpassung des Wandlungspreises

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Die Pentixapharm Holding AG, Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin („Emittentin“), hat am 1. Juli 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Emittentin unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen von EUR 24.795.477,00 um bis zu EUR 11.020.212,00 auf bis zu EUR 35.815.689,00 durch Ausgabe von bis zu 11.020.212 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (die „Neuen Aktien“) zu erhöhen. Die Neuen Aktien wurden den Aktionären der Emittentin mit einem Bezugsverhältnis von 9 : 4 (neun bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von vier Neuen Aktien) zu einem Bezugspreis von EUR 1,85 je Neuer Aktie im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 5 AktG angeboten; das Bezugsrecht für Spitzenbeträge war ausgeschlossen.

Das Bezugsangebot wurde am 3. Juli 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist begann am 7. Juli 2026 und endete am 21. Juli 2026. Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister am 30. Juli 2026 wurde das Grundkapital der Emittentin auf EUR 35.815.689,00 erhöht.

Nach § 10.1 (c) der Anleihebedingungen der 4,00 % Unternehmenswandelanleihe 2024/2027 („Wandelanleihe“) hat die Emittentin am 05. November 2026 entschieden, anstelle der Einräumung von Bezugsrechten oder der Zahlung eines Bezugsrechtsausgleichsbetrags den Wandlungspreis nach der in den Anleihebedingungen vorgesehenen Formel anzupassen. Die Schuldverschreibungen der Wandelanleihe gewähren ein Wandlungsrecht in auf den Namen lautende Stück-aktien der Emittentin (ISIN: DE000A40AEG0).

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Daraus ergibt sich eine Anpassung des Wandlungspreises von EUR 4,70 auf EUR 4,50 je Aktie. Gemäß § 10.5 der Anleihebedingungen wurde die Anpassung des Wandlungspreises zum 3. Juli 2026 wirksam. Der angepasste Wandlungspreis von EUR 4,50 gilt für alle Ausübungstage ab diesem Zeitpunkt.

Berlin, den 11. November 2026

Pentixapharm Holding AG