DAX 26.350 +0,2%ESt50 6.443 -0,4%MSCI World 4.972 -0,1%Top 10 Crypto 10,31 +2,1%Nas 26.433 +1,2%Bitcoin 68.061 +0,3%Euro 1,1655 +0,0%Öl 88,9 +1,2%Gold 4.579 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Release of a capital market information

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cryptology Asset Group plc Bearer Shs
2.05 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

EQS Post-admission Duties announcement: Samara Asset Group p.l.c. / Samara Asset Group p.l.c. - Extraordinary General Meeting (EGM) - AGENDA
Samara Asset Group p.l.c.: Release of a capital market information

27.08.2026 / 14:46 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Werbung

 

 

Extraordinary General Meeting (EGM)

 

AGENDA

 

  1. Opening of the Meeting.

 

  1. Calling the Meeting to Order.

 

  1. Nomination and Appointment of a Chairman.

 

Werbung

Mr. Patrick Alan Lowry (Director) will serve as Chairperson of the General Meeting. If Mr. Lowry is unable to act as Chairperson, the Directors present shall elect one of their number to act as Chairperson of the meeting.

 

  1. Confirmation of Quorum (not less than 51% of the members holding an equivalent paid-up voting share capital of the company).

 

  1. Recording the Attendance at the Meeting and Adoption of the List of Votes.
Werbung

 

Shareholders who have voted in advance within the advance voting period and who are entitled to participate in the General Meeting will be deemed shareholders participating in the meeting.

 

  1. Election of one or two persons to verify the minutes.

 

During the Meeting, a person will be chosen to scrutinise the minutes.

 

  1. Resolution: The Board of Directors proposes that pursuant to Clause 41 of the Articles of Association (and in terms of Article 106 of the Companies Act, Cap. 386 of the Laws of Malta), the Company is hereby extending the authorisation to acquire, in its own name such number of the Company’s own ordinary shares subject to the following terms and conditions:
  1. The maximum quantity of shares shall not exceed 1.5 million shares to a maximum of EUR 30 million;
  2. The authority of the Company to acquire its own shares shall be valid for a further eighteen (18) months from the date of this resolution; and
  3. The Company shall be authorised to acquire any ordinary share at any price up to a maximum of EUR 10 p/share.

 

  1. Any other matters arising.

 

  1. Closing of the Meeting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By order of the Board of Directors.

 

Thursday, August 27th 2026.

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Rebecca Camilleri

Company Secretary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Samara Asset Group p.l.c.
Centris Business Gateway, Level, 0/C, Triq Is-Salib, Tal-Imriehel
CBD 3020 Birkirkara
Malta
Internet: https://www.samara-ag.com/
LEI Code: 5299009Q1YLGBNUECY13

 
End of News EQS News Service

2389824  27.08.2026 CET/CEST

Aktuelle Cryptology Asset Group Aktie News

Werbung

Cryptology Asset Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cryptology Asset Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.