EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scherzer & Co. AG / Aktienrückkauf

Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



30.03.2026 / 13:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Aktienrückkaufprogramm 2025, 31. Zwischenmeldung - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



Die Scherzer & Co. AG hat im Zeitraum vom 20. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 insgesamt 16.733 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, dessen Verlängerung mit Ad-hoc-Mitteilung vom 05. Dezember 2025 und mit Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.



Die Gesamtzahl der im oben genannten Zeitraum täglich zurückgekauften Aktien, die volumengewichteten Durchschnittskurse sowie das aggregierte Volumen¹ sind wie folgt:



Datum Gesamtzahl zurück-gekaufter Aktien

(Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs

(Euro) Aggregiertes

Volumen¹

(Euro) 20.03.2026 4.084 2,5191 10.288,16 23.03.2026 3.969 2,5494 10.118,58 24.03.2026 1.950 2,5200 4.914,00 25.03.2026 2.844 2,5142 7.150,48 26.03.2026 1 2,5000 2,50 27.03.2026 3.885 2,5295 9.827,02



¹ ohne Erwerbsnebenkosten



Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 03. Juli 2025 bis einschließlich 27. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 686.999 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Scherzer & Co. AG erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und über Tradegate Exchange durch ein von der Scherzer & Co. AG beauftragtes Kreditinstitut.



Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter www.scherzer-ag.de/die-scherzer-aktie/aktienrueckkaufprogramm-2025 abrufbar.



Köln, den 30. März 2026



Scherzer & Co. AG

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Der Vorstand