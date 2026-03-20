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EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.03.26 13:28 Uhr
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scherzer & Co. AG / Aktienrückkauf
Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.03.2026 / 13:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Aktienrückkaufprogramm 2025, 31. Zwischenmeldung - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Scherzer & Co. AG hat im Zeitraum vom 20. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 insgesamt 16.733 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, dessen Verlängerung mit Ad-hoc-Mitteilung vom 05. Dezember 2025 und mit Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.

Die Gesamtzahl der im oben genannten Zeitraum täglich zurückgekauften Aktien, die volumengewichteten Durchschnittskurse sowie das aggregierte Volumen¹ sind wie folgt:
 

Datum Gesamtzahl zurück-gekaufter Aktien
(Stück)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs
(Euro)		 Aggregiertes
Volumen¹
(Euro)
20.03.2026 4.084 2,5191 10.288,16
23.03.2026 3.969 2,5494 10.118,58
24.03.2026 1.950 2,5200 4.914,00
25.03.2026 2.844 2,5142 7.150,48
26.03.2026 1 2,5000 2,50
27.03.2026 3.885 2,5295 9.827,02
 

¹ ohne Erwerbsnebenkosten

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 03. Juli 2025 bis einschließlich 27. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 686.999 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Scherzer & Co. AG erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und über Tradegate Exchange durch ein von der Scherzer & Co. AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter www.scherzer-ag.de/die-scherzer-aktie/aktienrueckkaufprogramm-2025 abrufbar.

Köln, den 30. März 2026

Scherzer & Co. AG

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Der Vorstand

 


30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scherzer & Co. AG
Friesenstraße 50
50670 Köln
Deutschland
Internet: www.scherzer-ag.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2300308  30.03.2026 CET/CEST

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30.09.2025ScherzerCo KaufenGSC Research GmbH
23.04.2025ScherzerCo KaufenGSC Research GmbH
11.02.2025ScherzerCo KaufenGSC Research GmbH
22.01.2025ScherzerCo KaufenGSC Research GmbH
23.10.2024ScherzerCo KaufenGSC Research GmbH
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30.09.2025ScherzerCo KaufenGSC Research GmbH
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22.01.2025ScherzerCo KaufenGSC Research GmbH
23.10.2024ScherzerCo KaufenGSC Research GmbH
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26.04.2021ScherzerCo HaltenGSC Research GmbH
10.09.2020ScherzerCo HaltenGSC Research GmbH
23.09.2019ScherzerCo HaltenGSC Research GmbH
30.04.2019ScherzerCo HaltenGSC Research GmbH
09.08.2018ScherzerCo HaltenGSC Research GmbH
DatumRatingAnalyst

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