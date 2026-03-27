DAX22.337 +0,2%Est505.515 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +5,8%Nas20.948 -2,2%Bitcoin59.029 +2,8%Euro1,1480 -0,2%Öl115,0 +0,4%Gold4.564 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Bayer: EU-Freigabe für Finerenon erhalten -- Novo Nordisk, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, CrowdStrike, Amazon, Aluminium-Aktien im Fokus
Top News
Ripple im Fokus: Krypto-Lizenz in Brasilien beantragt und institutionelle Dienste ausgebaut Ripple im Fokus: Krypto-Lizenz in Brasilien beantragt und institutionelle Dienste ausgebaut
Berkshire Hathaway-Aktie mit acht Verlusttagen in Folge: Was hinter der Negativ-Serie steckt Berkshire Hathaway-Aktie mit acht Verlusttagen in Folge: Was hinter der Negativ-Serie steckt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.03.26 14:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
62,85 EUR -0,65 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.03.2026 / 14:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 100.282 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 2. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Wer­bung

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück
 		 Gewichteter Durchschnittskurs
 		 Handelsplattform
(MIC Code)
 
23.03.2026 16.415 64,3874 CEUX
23.03.2026 4.891 64,6398 TQEX
23.03.2026 9.771 64,2975 XETA
24.03.2026 11.709 63,5372 CEUX
24.03.2026 5.101 63,3500 TQEX
24.03.2026 6.163 63,5182 XETA
25.03.2026 2.451 64,4643 CEUX
25.03.2026 657 64,4958 TQEX
25.03.2026 1.035 64,0550 XETA
26.03.2026 9.786 63,7328 CEUX
26.03.2026 6.353 63,7433 TQEX
26.03.2026 5.916 63,8407 XETA
27.03.2026 9.603 63,4636 CEUX
27.03.2026 5.155 63,4471 TQEX
27.03.2026 5.276 63,5704 XETA

 

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschließlich 27. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.039.926 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-januar-2026 veröffentlicht.

Wer­bung

Berlin, 30. März 2026

Scout24 SE

Der Vorstand


30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2300332  30.03.2026 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
12:06Scout24 BuyUBS AG
26.03.2026Scout24 OverweightBarclays Capital
19.03.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
05.03.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:06Scout24 BuyUBS AG
26.03.2026Scout24 OverweightBarclays Capital
19.03.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
05.03.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen