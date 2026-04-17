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EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.04.26 15:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Scout24
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.04.2026 / 15:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 13. April 2026 bis einschließlich 17. April 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 37.864 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 2. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück
 		 Gewichteter Durchschnittskurs
 		 Handelsplattform
(MIC Code)
 
13.04.2026 14.283 64,7762 CEUX
13.04.2026 8.179 64,7145 TQEX
13.04.2026 7.392 64,7281 XETA
14.04.2026 502 65,7522 CEUX
14.04.2026 469 66,0310 TQEX
14.04.2026 675 65,9808 XETA
15.04.2026 3.019 66,5443 CEUX
15.04.2026 1.521 66,6709 TQEX
15.04.2026 1.486 66,5858 XETA
16.04.2026 172 67,1500 TQEX
16.04.2026 166 67,2000 XETA

 

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschließlich 17. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.155.276 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-januar-2026 veröffentlicht.

Berlin, 20. April 2026

Scout24 SE

Der Vorstand


20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2311384  20.04.2026 CET/CEST

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