DAX24.673 -0,4%Est506.069 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 +9,9%Nas26.022 +1,2%Bitcoin54.976 +0,2%Euro1,1547 +0,3%Öl93,91 +1,2%Gold4.336 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 SpaceX SPACEX NEL ASA A0B733 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen fester -- SpaceX vermietet Rechenleistung an Alphabet -- NVIDIA, SK hynix, Tesla, BYD, NIO, Meta Platforms, NEL, Infineon, SoftBank, Samsung, Bitcoin im Fokus
Top News
US-Inhaltsstoffhersteller Ingredion will Tate & Lyle kaufen - Aktien im Plus US-Inhaltsstoffhersteller Ingredion will Tate & Lyle kaufen - Aktien im Plus
Index-Aufstieg katapultiert Marvell Technology-Aktie nach oben - Umschichtungen voraus Index-Aufstieg katapultiert Marvell Technology-Aktie nach oben - Umschichtungen voraus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.06.26 14:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
75,25 EUR -1,95 EUR -2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.06.2026 / 14:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
 
Im Zeitraum vom 1. Juni 2026 bis einschließlich 5. Juni 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 24.000 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 31. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.
 
Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.
 
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
 
Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplattform(MIC Code)
01.06.2026 6.000 73,3446 XETA
02.06.2026 6.000 76,9429 XETA
03.06.2026 6.000 73,6970 XETA
04.06.2026 6.000 74,9801 XETA
 
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Juni 2026 bis einschließlich 5. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 24.000 Aktien.
 
Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-juni-2026.
 
Berlin, 8. Juni 2026
 
Scout24 SE
 
Der Vorstand
 

 


08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2341606  08.06.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
04.06.2026Scout24 BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.06.2026Scout24 OutperformBernstein Research
14.05.2026Scout24 BuyDeutsche Bank AG
14.05.2026Scout24 BuyUBS AG
13.05.2026Scout24 OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.06.2026Scout24 BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.06.2026Scout24 OutperformBernstein Research
14.05.2026Scout24 BuyDeutsche Bank AG
14.05.2026Scout24 BuyUBS AG
13.05.2026Scout24 OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen