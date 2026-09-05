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EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
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EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft / Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback - 10th Interim Reporting
Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

07.09.2026 / 11:28 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU)
no. 596/2014
Share buyback - 10th Interim Reporting
In the time period from 31 August 2026 until and including 6 September 2026, a number of 321,231 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 1 July 2026, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 1 July 2026.

Shares were bought back as follows:
 

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price in Xetra trading
31/08/2026 53,500 287.51568
01/09/2026 68,500 280.49487
02/09/2026 70,150 274.23496
03/09/2026 71,000 270.73051
04/09/2026 58,081 271.41973


The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2026-31).

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 July 2026 until and including 6 September 2026 amounts to 2,948,090 shares.

The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).
Munich, 7 September 2026

Siemens Aktiengesellschaft
The Managing Board

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07.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 Munich
Germany
Internet: www.siemens.com
LEI Code: W38RGI023J3WT1HWRP32

 
End of News EQS News Service

2394960  07.09.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
03.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
24.08.26 Siemens Buy UBS AG
21.08.26 Siemens Outperform Bernstein Research
20.08.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

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