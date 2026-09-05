EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

07.09.26 11:28 Uhr

The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2026-31). The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 July 2026 until and including 6 September 2026 amounts to 2,948,090 shares. The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra). Munich, 7 September 2026 Siemens Aktiengesellschaft The Managing Board

Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback - 10 th Interim Reporting In the time period from 31 August 2026 until and including 6 September 2026, a number of 321,231 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 1 July 2026, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 1 July 2026. Shares were bought back as follows:

EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft / Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback - 10th Interim Reporting Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information 07.09.2026 / 11:28 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group . The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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