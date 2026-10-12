EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 15. Zwischenmeldung

Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



12.10.2026 / 10:32 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 15. Zwischenmeldung



Im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 11. Oktober 2026 wurden insgesamt Stück 360.365 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 1. Juli 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 1. Juli 2026 mitgeteilt wurde.



Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:



Rückkauftag Aggregiertes Volumen

in Stück Gewichteter Durchschnittskurs im Xetra-Handel 05.10.2026 72.073 274,57133 06.10.2026 72.073 278,70193 07.10.2026 72.073 272,48519 08.10.2026 72.073 265,44916 09.10.2026 72.073 271,05455



Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Siemens Aktiengesellschaft veröffentlicht (www.siemens.com/aktienrueckkauf2026-31).



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis einschließlich 11. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 4.497.911 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Siemens Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Siemens Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

München, 12. Oktober 2026



Siemens Aktiengesellschaft

Der Vorstand