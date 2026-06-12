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EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.06.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
34,87 EUR 0,08 EUR 0,23%
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Healthineers AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.06.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 2. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 08. Juni 2026 bis 14. Juni 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt Stück 452.949 Aktien der Siemens Healthineers AG im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Healthineers AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 26. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 01. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)1
08.06.2026 150.000 34,3452
09.06.2026 142.949 34,8290
10.06.2026 70.000 34,8198
11.06.2026 70.000 34,5043
12.06.2026 20.000 34,7990

 

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Siemens Healthineers AG veröffentlicht (https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/share).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 01. Juni 2026 bis 14. Juni 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 1.247.103 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Healthineers AG erfolgt durch ein von der Siemens Healthineers AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

 

München, 15. Juni 2026

Siemens Healthineers AG

Der Vorstand

______________________________

1Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.


15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siemens Healthineers AG
Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Deutschland
Internet: https://www.siemens-healthineers.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2346170  15.06.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

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22.05.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
15.05.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
14.05.2026Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
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08.05.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
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15.05.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
11.05.2026Siemens Healthineers NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
07.04.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
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02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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