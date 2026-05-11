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EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

18.05.26 12:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Stabilus SE
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Stabilus SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

18.05.2026 / 12:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2025 – 17. Zwischenmeldung

 

Die Stabilus SE hat im Zeitraum vom 11. Mai 2026 bis einschließlich 15. Mai 2026 insgesamt 24.205 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 17. Dezember 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 15. Januar 2026 mitgeteilt wurde. Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl Aktien Durchschnittskurs in EUR Gesamtbetrag in EUR
2026-05-11 4.830 18,4573 89.148,76
2026-05-12 4.830 17,9304 86.603,83
2026-05-13 4.830 17,5616 84.822,53
2026-05-14 4.830 18,1445 87.637,94
2026-05-15 4.885 17,9813 87.838,65

 

Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 15. Januar 2026 durch die Stabilus SE zurückerworbenen Aktien auf 351.755 Stück.

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von Stabilus SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf Unternehmenswebsite unter ir.stabilus.com/de/investor-relations/aktie#aktienrueckkauf verfügbar.

 

Koblenz, 18. Mai, 2026

Stabilus SE
Der Vorstand

 


18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Deutschland
Internet: group.stabilus.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2329082  18.05.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Stabilus SE

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06.05.2026Stabilus SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Stabilus SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.2026Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.04.2026Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Stabilus SE BuyWarburg Research
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02.04.2026Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Stabilus SE BuyWarburg Research
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19.01.2022Stabilus HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.12.2021Stabilus NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2021Stabilus NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2021Stabilus NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.09.2021Stabilus HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
31.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2022Stabilus ReduceKepler Cheuvreux
18.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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