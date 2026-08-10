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EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
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Stabilus SE
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Stabilus SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.08.2026 / 10:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2025 – 30. Zwischenmeldung

 

Die Stabilus SE hat im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 insgesamt 27.095 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 17. Dezember 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 15. Januar 2026 mitgeteilt wurde. Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl Aktien Durchschnittskurs in EUR Gesamtbetrag in EUR
2026-08-10 5.419 15,9197 86.268,85
2026-08-11 5.419 15,6278 84.687,05
2026-08-12 5.419 15,8379 85.825,58
2026-08-13 5.419 15,7464 85.329,74
2026-08-14 5.419 15,9256 86.300,83
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Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 15. Januar 2026 durch die Stabilus SE zurückerworbenen Aktien auf 688.252 Stück.

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von Stabilus SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf Unternehmenswebsite unter ir.stabilus.com/de/investor-relations/aktie#aktienrueckkauf verfügbar.

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Koblenz, 17. August, 2026

Stabilus SE
Der Vorstand

 


17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Deutschland
Internet: https://group.stabilus.com
LEI Code: 529900JOSL94HJN4VZ28

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2383972  17.08.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
04.08.26 Stabilus SE Buy Warburg Research
04.08.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Stabilus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Stabilus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.