DAX 25.419 +0,0%ESt50 6.300 -0,1%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,05 -1,6%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 72.634 -2,1%Euro 1,1374 -0,1%Öl 108,7 +4,2%Gold 4.154 -3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stabilus SE
15.52 EUR -0.34 EUR -2.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Stabilus SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

28.09.2026 / 11:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2025 – 36. Zwischenmeldung

 

Die Stabilus SE hat im Zeitraum vom 21. September 2026 bis einschließlich 25. September 2026 insgesamt 25.995 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 17. Dezember 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 15. Januar 2026 mitgeteilt wurde. Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:              

Datum Anzahl Aktien Durchschnittskurs in EUR Gesamtbetrag in EUR
2026-09-21 5.199 16,4627 85.589,58
2026-09-22 5.199 16,2063 84.256,55
2026-09-23 5.199 16,3877 85.199,65
2026-09-24 5.199 16,0946 83.675,83
2026-09-25 5.199 15,7950 82.118,21
Werbung

 

Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 15. Januar 2026 durch die Stabilus SE zurückerworbenen Aktien auf 843.626 Stück.

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von Stabilus SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf Unternehmenswebsite unter ir.stabilus.com/de/investor-relations/aktie#aktienrueckkauf verfügbar.

Werbung

 

Koblenz, 28. September 2026

Stabilus SE
Der Vorstand

 


28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Deutschland
Internet: https://group.stabilus.com
LEI Code: 529900JOSL94HJN4VZ28

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406280  28.09.2026 CET/CEST

Aktuelle Stabilus Aktie News

Werbung

Stabilus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stabilus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.08.26 Stabilus SE Buy Warburg Research
04.08.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Stabilus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Stabilus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.