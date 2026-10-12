EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Stabilus SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



12.10.2026 / 11:01 CET/CEST

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Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2025 – 38. Zwischenmeldung

Die Stabilus SE hat im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 5. Oktober 2026 insgesamt 25.995 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 17. Dezember 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 15. Januar 2026 mitgeteilt wurde. Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl Aktien Durchschnittskurs in EUR Gesamtbetrag in EUR 2026-10-05 5.199 16.1915 84,179.61 2026-10-06 5.199 16.2571 84,520.66 2026-10-07 5.199 15.8365 82,333.96 2026-10-08 5.199 15.1339 78,681.15 2026-10-09 5.199 15.6360 81,291.56

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Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 15. Januar 2026 durch die Stabilus SE zurückerworbenen Aktien auf 895.616 Stück.

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von Stabilus SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf Unternehmenswebsite unter ir.stabilus.com/de/investor-relations/aktie#aktienrueckkauf verfügbar.

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Koblenz, 12. Oktober 2026

Stabilus SE

Der Vorstand