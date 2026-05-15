EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



18.05.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 14. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 12. Mai 2026 bis einschließlich 15. Mai 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 98.112 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

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Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 12.05.2026 6 0,00% 73,1400 439 AQEU 12.05.2026 1.066 0,00% 73,3129 78.152 CEUX 12.05.2026 30 0,00% 73,1540 2.195 TQEX 12.05.2026 2.010 0,00% 73,3002 147.333 XETA 13.05.2026 2.891 0,00% 73,7570 213.231 AQEU 13.05.2026 10.546 0,01% 73,7506 777.774 CEUX 13.05.2026 1.348 0,00% 73,7726 99.445 TQEX 13.05.2026 14.215 0,01% 73,7281 1.048.045 XETA 14.05.2026 2.186 0,00% 74,0941 161.970 AQEU 14.05.2026 5.871 0,00% 74,0966 435.021 CEUX 14.05.2026 1.489 0,00% 74,0981 110.332 TQEX 14.05.2026 8.454 0,01% 74,0863 626.326 XETA 15.05.2026 4.929 0,00% 73,7999 363.760 AQEU 15.05.2026 14.450 0,01% 73,8261 1.066.787 CEUX 15.05.2026 1.696 0,00% 73,8134 125.188 TQEX 15.05.2026 26.925 0,02% 73,8258 1.987.760 XETA Gesamt 98.112 0,07% 73,8315 7.243.756

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 15. Mai 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.118.191 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

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Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 18. Mai 2026

Symrise AG

Der Vorstand