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EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

18.05.26 16:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
74,92 EUR 1,94 EUR 2,66%
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

18.05.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 14.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 12. Mai  2026 bis einschließlich 15. Mai 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 98.112 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
12.05.2026 6 0,00% 73,1400 439 AQEU
12.05.2026 1.066 0,00% 73,3129 78.152 CEUX
12.05.2026 30 0,00% 73,1540 2.195 TQEX
12.05.2026 2.010 0,00% 73,3002 147.333 XETA
13.05.2026 2.891 0,00% 73,7570 213.231 AQEU
13.05.2026 10.546 0,01% 73,7506 777.774 CEUX
13.05.2026 1.348 0,00% 73,7726 99.445 TQEX
13.05.2026 14.215 0,01% 73,7281 1.048.045 XETA
14.05.2026 2.186 0,00% 74,0941 161.970 AQEU
14.05.2026 5.871 0,00% 74,0966 435.021 CEUX
14.05.2026 1.489 0,00% 74,0981 110.332 TQEX
14.05.2026 8.454 0,01% 74,0863 626.326 XETA
15.05.2026 4.929 0,00% 73,7999 363.760 AQEU
15.05.2026 14.450 0,01% 73,8261 1.066.787 CEUX
15.05.2026 1.696 0,00% 73,8134 125.188 TQEX
15.05.2026 26.925 0,02% 73,8258 1.987.760 XETA
Gesamt 98.112 0,07% 73,8315 7.243.756  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 15. Mai 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.118.191  Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 18. Mai 2026

Symrise AG

Der Vorstand


18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2329134  18.05.2026 CET/CEST

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30.04.2026Symrise BuyUBS AG
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