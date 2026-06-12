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EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.06.26 16:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
82,92 EUR 0,24 EUR 0,29%
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.06.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 18.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 8. Juni  2026 bis einschließlich 12. Juni 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 92.258  Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
08.06.2026 10.525 0,01% 75,4163 793.757 AQEU
08.06.2026 27.563 0,02% 75,4500 2.079.628 CEUX
08.06.2026 5.431 0,00% 75,4671 409.862 TQEX
08.06.2026 45.481 0,03% 75,4447 3.431.300 XETA
09.06.2026 83 0,00% 78,4696 6.513 CEUX
09.06.2026 175 0,00% 78,2192 13.688 XETA
10.06.2026 391 0,00% 82,2546 32.162 CEUX
10.06.2026 8 0,00% 82,5275 660 TQEX
10.06.2026 601 0,00% 82,1066 49.346 XETA
11.06.2026 370 0,00% 83,0390 30.724 CEUX
11.06.2026 3 0,00% 82,9800 249 TQEX
11.06.2026 627 0,00% 83,0934 52.100 XETA
12.06.2026 360 0,00% 83,1752 29.943 CEUX
12.06.2026 9 0,00% 82,8778 746 TQEX
12.06.2026 631 0,00% 83,2492 52.530 XETA
Gesamt 92.258 0,07% 75,6921 6.983.206  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 12. Juni  2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.527.509 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 15. Juni 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2345530  15.06.2026 CET/CEST

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09.06.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.06.2026Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Symrise KaufenDZ BANK
12.05.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
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09.06.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
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06.05.2026Symrise BuyUBS AG
30.04.2026Symrise BuyDeutsche Bank AG
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08.06.2026Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.04.2026Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
13.01.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

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