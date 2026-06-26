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EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.06.26 18:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
88,36 EUR 0,86 EUR 0,98%
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.06.2026 / 18:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 20.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 22. Juni  2026 bis einschließlich 26. Juni 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 13.366 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
22.06.2026 346 0,00% 85,7317 29.663 CEUX
22.06.2026 13 0,00% 85,7262 1.114 TQEX
22.06.2026 641 0,00% 85,7147 54.943 XETA
23.06.2026 413 0,00% 86,1456 35.578 CEUX
23.06.2026 9 0,00% 86,4600 778 TQEX
23.06.2026 578 0,00% 86,0291 49.725 XETA
24.06.2026 137 0,00% 87,5794 11.998 CEUX
24.06.2026 229 0,00% 87,5541 20.050 XETA
25.06.2026 6 0,00% 89,3600 536 AQEU
25.06.2026 319 0,00% 89,3270 28.495 CEUX
25.06.2026 9 0,00% 89,4489 805 TQEX
25.06.2026 666 0,00% 89,3180 59.486 XETA
26.06.2026 483 0,00% 87,7401 42.378 AQEU
26.06.2026 3.124 0,00% 87,6024 273.670 CEUX
26.06.2026 76 0,00% 87,5576 6.654 TQEX
26.06.2026 6.317 0,00% 87,6334 553.580 XETA
Gesamt 13.366 0,01% 87,4948 1.169.456  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 26. Juni  2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.545.875 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

 

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 29. Juni 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2356324  29.06.2026 CET/CEST

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