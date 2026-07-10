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EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
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Symrise AG
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.07.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 22.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 06. Juli  2026 bis einschließlich 10. Juli 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 110.846 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

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Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
06.07.2026 2.775 0,00% 91,0991 252.800 AQEU
06.07.2026 7.916 0,01% 91,0555 720.795 CEUX
06.07.2026 843 0,00% 90,7175 76.475 TQEX
06.07.2026 13.466 0,01% 90,8330 1.223.157 XETA
07.07.2026 1.272 0,00% 91,0977 115.876 AQEU
07.07.2026 6.829 0,00% 90,9334 620.984 CEUX
07.07.2026 581 0,00% 91,0069 52.875 TQEX
07.07.2026 11.164 0,01% 90,9515 1.015.383 XETA
08.07.2026 1.644 0,00% 88,6656 145.766 AQEU
08.07.2026 8.108 0,01% 88,8731 720.583 CEUX
08.07.2026 1.475 0,00% 89,0009 131.276 TQEX
08.07.2026 14.773 0,01% 88,8276 1.312.250 XETA
09.07.2026 1.822 0,00% 88,2630 160.815 AQEU
09.07.2026 6.328 0,00% 88,1289 557.680 CEUX
09.07.2026 961 0,00% 88,1401 84.703 TQEX
09.07.2026 10.889 0,01% 88,1143 959.477 XETA
10.07.2026 1.748 0,00% 88,5019 154.701 AQEU
10.07.2026 5.688 0,00% 88,4781 503.263 CEUX
10.07.2026 2.024 0,00% 88,3610 178.843 TQEX
10.07.2026 10.540 0,01% 88,4860 932.642 XETA
Gesamt 110.846 0,08% 89,4966 9.920.344  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 10. Juli  2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.762.060 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

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Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 13. Juli 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2364310  13.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
02.07.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
18.06.26 Symrise Buy UBS AG
09.06.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Symrise Neutral Goldman Sachs Group Inc.