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EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
90.36 EUR -0.22 EUR -0.24 %
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

05.10.2026 / 16:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 34.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 28. September  2026 bis einschließlich 02. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 140.500 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

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Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
28.09.2026 3.181 0,00% 93,7662 298.270 AQEU
28.09.2026 5.897 0,00% 93,6825 552.446 CEUX
28.09.2026 163 0,00% 93,6822 15.270 TQEX
28.09.2026 18.659 0,01% 93,7161 1.748.649 XETA
29.09.2026 2.655 0,00% 93,7086 248.796 AQEU
29.09.2026 6.170 0,00% 93,6599 577.882 CEUX
29.09.2026 1.177 0,00% 93,5203 110.073 TQEX
29.09.2026 17.898 0,01% 93,6528 1.676.198 XETA
30.09.2026 2.908 0,00% 92,9646 270.341 AQEU
30.09.2026 7.685 0,01% 93,1336 715.732 CEUX
30.09.2026 2.394 0,00% 93,0883 222.853 TQEX
30.09.2026 15.913 0,01% 93,1427 1.482.181 XETA
01.10.2026 1.510 0,00% 90,7327 137.006 AQEU
01.10.2026 7.593 0,01% 91,0181 691.100 CEUX
01.10.2026 863 0,00% 91,1125 78.630 TQEX
01.10.2026 17.934 0,01% 91,0030 1.632.048 XETA
02.10.2026 2.200 0,00% 90,7247 199.594 AQEU
02.10.2026 7.034 0,01% 90,4852 636.473 CEUX
02.10.2026 1.560 0,00% 90,5886 141.318 TQEX
02.10.2026 17.106 0,01% 90,5367 1.548.721 XETA
Gesamt 140.500 0,10% 92,4098
12.983.581
 		  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 02. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.373.118 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

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Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 05. Oktober 2026

Symrise AG

Der Vorstand


05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2410598  05.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
02.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
01.10.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
25.09.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.

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