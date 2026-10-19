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EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

19.10.2026 / 17:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 36.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 137.000 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

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Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
12.10.2026 5.618 0,00% 92,3785 518.982 AQEU
12.10.2026 5.425 0,00% 92,3284 500.882 CEUX
12.10.2026 2.519 0,00% 92,3109 232.531 TQEX
12.10.2026 15.438 0,01% 92,3513 1.425.720 XETA
13.10.2026 2.103 0,00% 96,1111 202.122 AQEU
13.10.2026 6.018 0,00% 96,1788 578.804 CEUX
13.10.2026 1.975 0,00% 96,1715 189.939 TQEX
13.10.2026 16.704 0,01% 96,1755 1.606.515 XETA
14.10.2026 1.901 0,00% 96,5402 183.523 AQEU
14.10.2026 6.894 0,00% 96,5335 665.502 CEUX
14.10.2026 1.922 0,00% 96,6015 185.668 TQEX
14.10.2026 16.583 0,01% 96,5390 1.600.906 XETA
15.10.2026 1.912 0,00% 99,1461 189.567 AQEU
15.10.2026 5.759 0,00% 98,8232 569.123 CEUX
15.10.2026 1.072 0,00% 99,1683 106.308 TQEX
15.10.2026 18.457 0,01% 98,8218 1.823.953 XETA
16.10.2026 2.068 0,00% 100,1547 207.120 AQEU
16.10.2026 5.897 0,00% 100,0758 590.147 CEUX
16.10.2026 1.510 0,00% 100,0677 151.102 TQEX
16.10.2026 17.225 0,01% 100,0694 1.723.696 XETA
Gesamt 137.000 0,10% 96,7307
13.252.111
 		  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 16. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.655.518 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

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Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 19. Oktober 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2418296  19.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
14.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
08.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
02.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
01.10.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.

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