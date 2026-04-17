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EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.04.26 09:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
117,70 EUR 1,00 EUR 0,86%
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Talanx Aktiengesellschaft / Information zum Aktienrückkaufprogramm
Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.04.2026 / 09:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Information zum Aktienrückkaufprogramm
 

20.04.2026

Talanx Aktiengesellschaft
WKN: TLX100
ISIN: DE000TLX1005

Im Zeitraum vom 13.04.2026 bis einschließlich 17.04.2026 wurden insgesamt 33.000 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (EUR) Kurswert gesamt (EUR)
13.04.2026 5.000 114,03 570.173,50
14.04.2026 7.000 116,04 812.292,10
15.04.2026 7.000 116,49 815.445,00
16.04.2026 7.000 117,26 820.831,50
17.04.2026 7.000 117,74 824.202,90

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht. https://www.talanx.com/de/investor_relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes zurückerworbenen Aktien beläuft sich auf 63.000 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Talanx Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Talanx Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse (Xetra).

 

Kontakt:

Bernd Sablowsky

Leiter Investor Relations

HDI-Platz 1

30659 Hannover

Tel: 0511/3747 2793

 


20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Talanx Aktiengesellschaft
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Deutschland
Internet: www.talanx.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2311064  20.04.2026 CET/CEST

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